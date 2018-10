Appello Onu su Gaza, evitare escalation

(ANSA) - TEL AVIV, 19 OTT - A poche ore dall'inizio di nuove manifestazioni di massa palestinesi al confine fra Gaza ed Israele l'emissario dell'Onu per la Regione Nickolay Mladenov ha lanciato su twitter un appello a tutte le parti affinché diano prova di autocontrollo, mantengano un atteggiamento pacifico ed evitino una escalation. "Le Nazioni Unite - ha ribadito Mladenov - lavorano assieme con l'Egitto ed i suoi partner per evitare violenze, per far fronte alle questioni umanitarie e per sostenere la riconciliazione" fra le principali fazioni palestinesi. Uno degli organizzatori a Gaza della cosiddetta 'Marcia del ritorno', Khaled al-Batsh, ha dato istruzione ai dimostranti di "non offrire oggi pretesti" ai tiratori scelti dell'esercito israeliano e di mantenere il "carattere popolare delle manifestazioni", senza indulgere a violenze.