Siria: aiuti umanitari per campo Rakban

(ANSAmed) - BEIRUT, 17 OTT - Dopo giorni di pressioni internazionali, il governo siriano ha dato il via libera all'invio di aiuti umanitari a un campo di circa 50 mila sfollati siriani da anni costretti a sopravvivere nel deserto tra Siria e Giordania. Lo riferiscono fonti dell'Onu citate da media panarabi. Le fonti affermano che da Damasco è arrivato oggi il via libera perché un convoglio umanitario delle Nazioni Unite possa giungere al campo di Rukban, nella Siria sud-orientale, nei pressi della porosa frontiera con la Giordania. Nei giorni scorsi, attivisti umanitari siriani, giordani e internazionali avevano denunciato l'assedio di fatto imposto da da settimane agli sfollati del campo di Rukban. Giunti nella zona negli anni scorsi durante la guerra siriana, le decine di migliaia di sfollati sono costretti a vivere in condizioni umanitarie definite "disperate" dagli attivisti: privati dei servizi essenziali come cure mediche, acqua potabile, elettricità, in una delle zone più inospitali del Paese.