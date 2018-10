Gaza: razzo colpisce casa a Beer Sheba

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 OTT - Un razzo sparato dalla striscia di Gaza ha colpito una casa a Beer Sheba (Neghev). Non si sono avuti feriti, ma alcune persone sono rimaste in stato di grave apprensione. Lo ha riferito la radio militare israeliana.

L'attacco palestinese ha preceduto di poche ore una riunione speciale del Consiglio di difesa del governo israeliano che è stato convocato per le seconda volta questa settimana per esaminare le crescenti tensioni con Hamas a Gaza. (ANSAmed).