Creata zona demilitarizzata a Idlib

(ANSA) - BEIRUT, 14 OTT - Un mese dopo l'accordo raggiunto nel summit tra Russia e Turchia per scongiurare una catastrofica offensiva del governo siriano a Idlib, Mosca e Ankara sono finalmente riusciti a creare una zona demilitarizzata intorno alla provincia controllata dagli insorti. La zona si estende per 15-20 chilometri lungo le linee del fronte intorno a Idlib e comprende anche parte delle province di Latakia, Hama e Aleppo. Al momento, l'accordo ha evitato un'offensiva di Damasco in quella che è l'ultima grande roccaforte dei ribelli in Siria, dove migliaia di miliziani, inclusi jihadisti stranieri, vivono insieme a 3 milioni di civili e combattenti dell'opposizione. Ma se la tregua dovesse fallire, gli scontri potrebbero causare un massiccio spargimento di sangue.