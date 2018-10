Guterres,'su Khashoggi bisogna far luce'

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Dobbiamo sapere esattamente cosa è successo e chi è responsabile". Lo ha detto alla Bbc il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, a proposito della scomparsa del giornalista saudita Jamal Khashoggi dopo essere entrato nel consolato del suo Paese ad Istanbul.

Deve esserci una "chiara risposta" per quello che è successo, ha insistito Guterres, dicendosi "preoccupato per questa apparente nuova normalità, perché questo tipo di incidenti si stanno moltiplicando".

Quanto alla cosiddetta 'Davos del deserto', la conferenza sugli investimenti prevista questo mese in Arabia Saudita, Guterres ha detto che quando ci sarà stata una "chiara risposta" su quanto accaduto, i governi dovranno rispondere "in un modo adeguato" circa la loro partecipazione o meno.