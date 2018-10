Khashoggi: Virgin congela progetti Riad

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Richard Branson, fondatore del colosso Virgin, ha annunciato il congelamento di due progetti turistici in Arabia Saudita e lo stop ai negoziati per un investimento di 1 miliardo di dollari nel settore spaziale, a seguito del caso di Jamal Khashoggi, il giornalista dissidente scomparso da 10 giorni. Lo riferisce la Cnn. "Se fosse provato quello che si riferisce sul caso, cambierebbe sicuramente la capacità di ognuno di noi in Occidente nel fare affari con i sauditi", recita un comunicato di Branson.