Mo:Merkel a Abu Mazen, soluzione 2 Stati

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 OTT - La Germania e la Ue sono a favore di una pace basata sulla Soluzione a due Stati. Lo ha confermato il cancelliere tedesco Angela Merkel in una telefonata al presidente palestinese Abu Mazen di cui dà notizia l'agenzia Wafa. Nella stessa conversazione Merkel - che è stata di recente in Israele - ha informato Abu Mazen sui suoi incontri con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Secondo la Wafa, Merkel ha sottolineato che la Ue ha fornito "considerevole sostegno all'Unrwa in modo che possa continuare il suo mandato". Abu Mazen ha ribadito a Merkel il suo impegno per negoziati basati sulla formula dei 2 stati con i confini del 1967 e risoluzioni di legittimità internazionale attraverso un meccanismo multilaterale come quello adottato dal P5+1 sull'accordo per il nucleare iraniano.