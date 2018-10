Khashoggi: sì Riad a ispezione Consolato

(ANSA) - ISTANBUL, 9 OTT - "Le autorità saudite hanno dichiarato di essere aperte alla cooperazione e che un'ispezione nell'edificio del Consolato può essere effettuata". Lo scrive in una nota il portavoce del ministero degli Esteri turco, in relazione alla richiesta presentata dalle autorità di Ankara nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa del giornalista saudita Jamal Khashoggi, di cui si sono perse le tracce una settimana fa dopo il suo ingresso nella sede diplomatica a Istanbul. "L'indagine prosegue in modo intenso", aggiunge il comunicato, precisando che "sin dal giorno dell'incidente gli sviluppi vengono monitorati dalle autorità giudiziarie, di sicurezza e di intelligence".