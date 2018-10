Mo:Netanyahu,'presto incontro' con Putin

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 OTT - "Poco fa ho parlato col presidente russo Vladimir Putin e abbiamo concordato che ci incontreremo presto per portare avanti l'importante cooperazione di sicurezza fra le nostre forze armate". Lo ha affermato oggi il premier israeliano Benyamin Netanyahu nell'apertura della seduta settimanale del consiglio di ministri.

Il mese scorso quella cooperazione si è incrinata quando un velivolo militare russo con 15 persone a bordo è stato abbattuto dalla contraerea siriana presso la località di Latakya (Siria) dove era appena avvenuto un raid israeliano. La Russia ha attribuito ad Israele la responsabilità dell'incidente.

"Israele - ha proseguito Netanyahu - continuerà ad agire senza sosta per impedire all'Iran di insediarsi militarmente in Siria e di inviare armi micidiali agli Hezbollah in Libano".