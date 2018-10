Attentato in Cisgiordania, due morti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 OTT - Tre israeliani sono rimasti feriti questa mattina da un palestinese in un attentato terroristico a Barkan in Cisgiordania. Due dei feriti, un uomo e una donna, sono poi morti. L'autore dell'attentato - secondo i militari - "sembra essere 'un lupo solitario' non affiliato a organizzazioni di alcun genere". L'uomo "è ancora armato e molto pericoloso e l'esercito gli sta dando la caccia".