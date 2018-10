Sciopero arabi contro Stato-Nazione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 OTT - E' in corso lo sciopero generale del settore commerciale proclamato dagli arabi israeliani per protestare contro la recente legge su Israele 'Stato nazione' del popolo ebraico.

L'iniziativa - annunciata nei giorni scorsi dal presidente del Comitato di coordinamento della popolazione araba in Israele, Mohammed Baraka - è diretta anche contro le decisioni del presidente Trump su Gerusalemme captale di Israele, sullo spostamento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv e sul taglio dei fondi all'Unrwa, Agenzia Onu per i profughi palestinesi.

Il giorno di oggi è stato scelto per ricordare il 18/o anniversario degli eventi dell'ottobre 2000, quando 13 dimostranti arabi israeliani morirono negli scontri con la polizia nel corso di manifestazioni a sostegno della seconda Intifada. Allo sciopero generale di oggi hanno aderito in solidarietà anche i palestinesi in Cisgiordania, a Gaza e a Gerusalemme est.