Gaza: via 10 impiegati Unrwa per minacce

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 OTT - L'Unrwa, l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi, ha fatto uscire da Gaza 10 propri top impiegati internazionali dopo che questi sono stati "minacciati di violenza e morte" dai dipendenti palestinesi. Lo riferisce il sito Ynet secondo cui le minacce sono cominciate dopo gli annunci dei tagli e dei licenziamenti programmati dall'Unrwa a seguito della decisione Usa di non finanziare più l'Agenzia.

L'uscita dalla Striscia è avvenuta tramite il valico di Erez con Israele nonostante questo sia chiuso per le festività ebraiche che terminano stasera. Per ora a Gaza sono rimasti il capo dell'Agenzia e il suo vice anche se Ynet non esclude - in base a diverse fonti - che anche loro possano essere fatti uscire in un prossimo futuro.