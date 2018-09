Iraq, curdi votano per loro parlamento

(ANSA) - IRBIL, 30 SET - La regione curda autogovernata dell'Iraq tiene le elezioni parlamentari un anno dopo un voto per l'indipendenza che ha scatenato una reazione punitiva da Baghdad, lasciando i leader curdi profondamente divisi. Più di 700 candidati sono in lizza per 111 seggi. Quasi 3,5 milioni i curdi chiamati al voto. Non è chiaro quando i risultati saranno annunciati.

Le ultime elezioni parlamentari sono state nel 2013, ma l'assemblea ha smesso di riunirsi nel 2015 tra le tensioni per la politica interna e la guerra contro lo Stato islamico.

La politica curda è stata a lungo dominata dal Partito Democratico del Kurdistan di Masoud Barzani e dalla rivale Unione Patriottica del Kurdistan, lacerata da lotte intestine.

Secondo le attese questi due gruppi dovrebbero giocare la la parte del leone nel voto.