Iran: corruzione, tre condanne a morte

(ANSA) - TEHERAN, 30 SET - Tre persone sono state condannate a morte in Iran per reati finanziari e corruzione. Lo riferiscono i media locali. I tre erano andati in giudizio con altri 32, che sono stati condannati a pene detentive fino a 20 anni, ma potranno ricorrere in appello.

I tribunali speciali sono stati istituiti di recente, nell'ambito della campagna del governo contro la corruzione. Da quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo internazionale sul nucleare iraniano, l'economia del paese è precipitata, facendo crollare anche il valore della moneta locale, il rial. Tanto che sono aumentati gli scambi in valuta estera e in oro. Lo scorso luglio, un uomo è stato arrestato per possesso di due tonnellate di monete d'oro.