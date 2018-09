Confine Siria-Giordania riaprirà 10/10

(ANSA) - AMMAN, 29 SET - E' giallo sulla riapertura dei confini tra la Siria e la Giordania. Le autorità siriane hanno annunciato che le frontiere con Amman saranno riaperte il 10 ottobre, correggendo una precedente dichiarazione che annunciava l'avvenuta riapertura. Nel frattempo però, il portavoce del governo di Amman, Gumana Ghneimat, ha detto che in realtà i colloqui tra le due parti sono ancora in corso e che i confini saranno riaperti in un prossimo futuro, senza precisare la data, rende noto l'agenzia di stampa Petra. L'agenzia siriana Sana riferisce che i lavori di ristrutturazione del confine sono stati completati, in attesa di un accordo ufficiale con la Giordania.