Abu Nazen a Onu,Gerusalemme non si vende

(ANSA) - NEW YORK, 27 SET - "Gerusalemme non è in vendita": è il monito rivolto a Usa e Israele dal leader palestinese Abu Mazen che lancia un appello all'Onu: "Non bastano gli aiuti umanitari, serve una soluzione politica. Ed è insufficiente ed inutile varare delle risoluzioni che poi nessuno fa rispettare".