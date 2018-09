Abu Mazen, da Israele leggi razziste

(ANSA) - NEW YORK, 27 SET - "Le colonie israeliane un terra palestinese impediscono la pace": lo ha detto il leader dell'Autorita' palestinese Abu Mazen intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu e accusando Israele di aver varato "leggi razziste mirate a creare uno Stato in cui vige l'apartheid, come era in Sudafrica, praticando discriminazioni contro palestinesi".