Rohani, dialogo se Trump rispetta patti

(ANSA) - NEW YORK, 25 SET - Teheran prenderà in considerazione nuovi negoziati con Washington solo se l'amministrazione Trump farà marcia indietro e riprenderà a rispettare gli impegni dell'accordo sul nucleare iraniano. Lo ha detto il presidente dell'Iran Hassan Rohani parlando con i giornalisti a New York, dove si trova per l'Assemblea generale dell'Onu.