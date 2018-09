Banca Mondiale, economia Gaza in caduta

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 SET - L'economia di Gaza ''e' in caduta libera'' ed ormai c'e' da temere che la crisi economica si rifletta negativamente sulla fornitura alla popolazione anche dei servizi più essenziali. Questo l'avvertimento espresso in un rapporto della Banca mondiale che sarà discusso fra due giorni da una Commissione ad alto livello incaricata di organizzare interventi internazionali di emergenza a beneficio dei due milioni di abitanti della Striscia.

Nel primo trimestre del 2018 l' economia di Gaza si è contratta del sei per cento, secondo il rapporto, e fra i giovani il tasso di disoccupazione tocca il 70 per cento. Le cause della crisi indicate dal rapporto sono svariate: al blocco imposto da Israele si sono aggiunti la riduzione di finanziamenti da parte dell'Autorità nazionale palestinese per 30 milioni di dollari mensili e forti tagli agli aiuti degli Stati Uniti.