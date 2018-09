Iran: morto bimbo ferito a parata

Un bimbo di quattro anni di nome Mohammad-Taha, gravemente ferito nell'attentato contro la parata militare ieri nella città di Ahvaz, è morto nell'ospedale dove era stato ricoverato. La foto del piccolo Mohammad insanguinato e portato in braccio da un soldato è stata ampiamente diffusa sui giornali di mezzo mondo e via internet. Suo padre, Sa'dollah Eghdami, medicato nello stesso ospedale, ha detto alla stampa che anche sua moglie è stata ferita dai terroristi ed è stata per questo sottoposta ad un intervento chirurgico. L'attentato, rivendicato dal gruppo separatista arabo sunnita Al-Ahvaziyah e dall'Isis, ha provocato la morte di almeno 25 persone e il ferimento di oltre 60.