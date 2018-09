Aereo russo: Mosca accusa, colpa Israele

(ANSA) - ROMA, 23 SET - L'aereo russo Ilyushin precipitato il 17 settembre presso Latakia in Siria, è caduto "a causa delle azioni negligenti e non-professionali dei piloti israeliani". Così il ministro della Difesa russo in una nota citata da Interfax. "Israele è da condannare per l'accaduto e la morte di 15 militari". Le azioni dei piloti "hanno posto sotto minaccia aerei militari e civili".