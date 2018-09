Iran: attacco a parata militare, almeno 10 morti, anche un reporter

Sale a 10 morti, incluso un giornalista, e 21 feriti il bilancio dell'attacco a una parata militare nel sudovest dell'Iran. Lo riferisce il vicegovernatore della provincia del Khuzestan, Ali Hossein Hosseinzadeh, secondo il quale il numero dei morti "è destinato a crescere" a causa delle gravi condizioni di molti feriti. Il gruppo di fuoco era composto da quattro elementi, che indossavano le divise dei Pasdaran: "Due sono stati uccisi altri due catturati", ha aggiunto. Secondo la Fars, tuttavia, almeno due terroristi sono riusciti a fuggire a bordo di una moto.



La parata si celebrava in occasione dell'anniversario dell'invasione dell'Iran ordinata da Saddam Hussein.



Zarif, terroristi pagati da regime straniero - "I terroristi reclutati, addestrati, armati e pagati da un regime straniero hanno attaccato Ahvaz. Bambini e giornalisti tra le vittime. L'Iran ritiene responsabili di tali attacchi gli sponsor regionali del terrore e i loro padroni statunitensi. L'Iran risponderà rapidamente e con decisione in difesa delle vite iraniane". Così il ministro degli Esteri iraniano, Java Zarif, via Twitter. Secondo i Pasdaran, gli uomini armati che hanno sparato su una parata "sono del gruppo al-Ahvaziya finanziato dall'Arabia Saudita e dalla Gran Bretagna".