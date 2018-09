Iran: Zarif, no a nuovo trattato con Usa

(ANSA) - TEHERAN, 21 SET - Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha reagito negativamente alle ultime affermazioni del nuovo rappresentante speciale per l'Iran dell'amministrazione americana, Brian Hook, secondo il quale Washington cerca di concludere "un trattato" con Teheran dopo essersi ritirata dall'intesa multilaterale sul nucleare del 2015.

Parlando del nuovo accordo che gli Usa sperano di firmare con l'Iran, Hook aveva affermato che "non sarà un'intesa personale tra due governi, come l'ultimo, perché noi vogliamo un trattato".

Queste affermazioni, ha affermato Zarif in un tweet, "sono totalmente sbagliate". L'intesa del 2015, ha proseguito il capo della diplomazia iraniana, era un accordo internazionale che è stato sancito in una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. "Inoltre - ha aggiunto - gli Usa hanno violato i loro obblighi relativi al trattato e si trovano a dover affrontare due denunce davanti alla Corte internazionale di giustizia".

