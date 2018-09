Siria: Ong, Israele ha colpito arsenale

(ANSAmed) - BEIRUT, 19 SET - Un deposito di armi è stato distrutto nel raid aereo israeliano compiuto nella Siria nord-occidentale nella notte tra lunedì e martedì e a seguito del quale è stato accidentalmente abbattuto un aereo militare russo che si trovava nella zona. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), i jet israeliani hanno colpito e distrutto un intero edificio nella zona industriale di Latakia, principale porto siriano nel Mediterraneo. Nella ricostruzione fornita da Israele, i depositi di armi contenevano materiali e armamenti destinati anche agli Hezbollah libanesi, movimento filo-iraniano e anti-israeliano. Media governativi siriani non confermano e non smentiscono queste notizie.