Turchia, intesa Siria salva opposizione

(ANSA) - ISTANBUL, 18 SET - Senza l'intesa di ieri tra Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin su Idlib, in Siria "non sarebbe rimasta nessuna opposizione", mettendo così in crisi anche i negoziati per una soluzione politica duratura al conflitto. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, precisando che l'accordo tra il presidente turco e quello russo prevede che i ribelli anti-Assad sostenuti da Ankara possano restare nella zona cuscinetto "mantenendo le loro armi leggere".