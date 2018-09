Erdogan,terroristi non scusa bombe Idlib

(ANSA) - ISTANBUL, 17 SET - "Combattiamo insieme contro i gruppi terroristici che si annidano tra i ribelli. Ma questa non deve diventare una scusa per bombardare" Idlib. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che a mezzogiorno (le 11 in Italia) partirà da Istanbul per Sochi, dove incontrerà il suo omologo russo Vladimir Putin per un cruciale incontro sul futuro dell'ultima roccaforte anti-Assad nella Siria nordoccidentale, 10 giorni dopo il mancato accordo sul cessate il fuoco nel vertice di Teheran.

Al termine del faccia a faccia, è prevista una conferenza stampa dei due leader.