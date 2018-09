Gaza: feriti 4 dimostranti palestinesi

(ANSAmed) - TEL AVIV/GAZA, 14 SET - Migliaia di dimostranti palestinesi provenienti da Gaza si sono raccolti in alcuni punti di frizione lungo il confine con Israele da dove hanno cercato di forzare i reticolati, nel contesto di quella che Hamas ha definito 'La grande marcia del Ritorno'. Fonti locali riferiscono che i dimostranti bruciano pneumatici e lanciano verso i soldati israeliani sassi e bottiglie incendiarie. In un'occasione è stato lanciato un ordigno avvolto in una bandiera palestinese. Secondo le fonti quattro dimostranti sono stati feriti dal fuoco dei militari a Jabalya, e altri due a Rafah. Incidenti sono segnalati anche al valico di Erez nel Nord della Striscia.

Fonti israeliane aggiungono che i dimostranti hanno lanciato verso il Neghev aquiloni e palloni incendiari. Uno di questi ha provocato un incendio nei pressi del Kibbutz Nahal Oz. Anche due postazioni dell'esercito situate a ridosso del confine hanno preso fuoco.