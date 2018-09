Usa a Anp, 5 mld dlr per ripresa dialogo

(ANSA) - TEL AVIV, 13 SET - Il giornale economico israeliano Globes ha appreso da fonti diplomatiche Usa che l'amministrazione Trump è disposta in principio ad assegnare ai palestinesi 5 miliardi di dollari se torneranno al tavolo delle trattative per raggiungere un accordo definitivo di pace con Israele. La notizia non ha finora altra conferma. Il progetto - elaborato dai consiglieri di Trump Jared Kushner e Jason Greenblatt - prevede la realizzazione di iniziative volte a rilanciare in maniera sensibile la situazione economica di milioni di palestinesi in Cisgiordania e a Gaza.

Secondo Globes una volta rimesso in moto il processo di pace, i palestinesi dovrebbero ricevere in parallelo finanziamenti ingenti anche dall'Ue e dai Paesi arabi del Golfo. Israele, secondo il giornale, sosterrebbe l'iniziativa. Si tratta, conclude il giornale, della 'carota' dopo il 'bastone' del taglio degli aiuti Usa all' agenzia Unrwa per i profughi palestinesi e dopo la chiusura della rappresentanza dell'Olp a Washington.