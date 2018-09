Siria: Rohani, basta intervento Usa

(ANSA-AP) - TEHERAN, 7 SET - "L'Interventi degli Usa in Siria deve cessare immediatamente". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani al vertice di Teheran con il presidente russo Vladimir Putin e turco Recep Tayyip Erdogan. "La guerra e lo spargimento di sangue in Siria stanno per finire", ha aggiunto il leader iraniano.