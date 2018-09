Domanda su Clinton, Lewinsky in crisi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 SET - Monica Lewinsky ha troncato ieri sul nascere una intervista negli studi di una tv israeliana dopo che la giornalista le ha chiesto se attendesse ancora scuse personali da Bill Clinton. ''Scusate, non posso proprio andare avanti'' ha detto Lewinsky alzandosi di scatto dalla sedia e lasciando il palco. Oggi l'ex stagista del presidente Usa ha spiegato di aver concordato in anticipo che quell'argomento non doveva essere toccato durante il colloquio, che era dedicato invece ai pregi e ai pericoli dei social media.

''Avevamo fissato parametri chiari'' ha aggiunto Lewinsky. La emittente 'Hadashot' ha replicato di essersi attenuta scrupolosamente alle intese.

Lewinsky era una degli ospiti d'onore dello show 'Personaggi influenti'. E' stata invitata in Israele per tenere una conferenza sulle aggressioni nei social media, partendo dalla propria esperienza personale del 1998 quando la sua reputazione divenne repentinamente oggetto di discussione a livello globale.