Dmasco, 'a un passo vittoria, ora Idlib'

(ANSA) - MOSCA, 3 SET - "La maggior parte del territorio siriano è libero dai terroristi e si può dire che siamo a un quarto d'ora dalla vittoria". Lo ha detto il ministro degli Esteri siriano Walid Muallem in un'intervista a Rossiya 24.

"L'aggressione [degli Stati Uniti e dei suoi alleati] non influenzerà il morale della nostra gente o i nostri piani sulla liberazione di Idlib", ha detto. "Usa, Gb e Francia si sono inventati l'utilizzo delle armi chimiche e questo pretesto è diventato famoso in tutto il mondo", ha affermato Muallem.