Lana Del Rey cancella concerto Israele

(ANSA) - ROMA, 1 SET - La cantante americana Lana Del Rey ha cancellato una esibizione in Israele dopo le proteste di attivisti e fan palestinesi. Ad annunciarlo è stata lei stessi in un tweet, in cui afferma: "Per me è importante esibirmi sia in Palestina sia in Israele, e trattare tutti i miei fan allo stesso modo".

L'apparizione è quindi rinviata "fino a quando potrò mettere in programma visite sia per i miei fan palestinesi sia per quelli israeliani". La cantante di New York doveva apparire al festival Meteor, in programma la prossima settimana nel Kibbutz Levahot Habashan, nell'Alta Galilea. All'inizio aveva difeso la sua decisione di partecipare all'evento, affermando che non si trattava di "una presa di posizione politica" in favore di Israele. Ma poi ha preferito cambiare idea.