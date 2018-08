Rohani, Usa non complottino contro Iran

(ANSA) - TEHERAN, AGO 28 - "Un gruppo di anti-iraniani si è riunito alla Casa Bianca per complottare contro di noi, ma noi non permetteremo che gli Stati Uniti complottino contro di noi": lo ha detto oggi il presidente iraniano Hassan Rouhani rispondendo alle domande dei parlamentari sulle sanzioni americane ed altri temi legati alla situazione economica nel Paese.

Rouhani ha inoltre sottolineato che i nemici dell'Iran, inclusi gli Stati Uniti, vogliono far perdere agli iraniani la fiducia nel futuro del Paese. "Siate consapevoli che il sabotaggio crea distruzione - ha detto -. Siate consapevoli che dipingendo un quadro desolante delle vite delle persone porterà ad una ulteriore oscurità". L'agenzia stampa Ap riporta inoltre un commento definito criptico di Rohani, secondo cui Teheran ha una "terza via" per gestire la crisi, oltre ad abbandonare l'accordo sul nucleare oppure a tener fede all'accordo. Il presidente non è entrato nei dettagli ma ha detto di averne parlato con il presidente francese Emmanuel Macron.