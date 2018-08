Ministro Israele,no cantiere di sabato

(ANSA) - TEL AVIV, 23 AGO - Il ministro dei trasporti israeliano Israel Katz è sotto il tiro dell'opposizione di centrosinistra ma anche del premier Benyamin Netanyahu per aver cancellato i lavori che si sarebbero dovuti svolgere per parecchi sabati (giorno di riposo ebraico) per la costruzione di un ponte pedonale sulla tangenziale di Tel Aviv. Una decisione presa - ha denunciato l'opposizione, secondo i media - su pressione dei rappresentanti dei partiti religiosi al governo contrari alla violazione del riposo sabbatico. L'avvio della costruzione del ponte è stato definita da Katz "oltraggiosa e non necessaria". In alternativa ai lavori di sabato, il ministro (membro influente del Likud, stesso partito del premier) ha chiesto che si lavori nella settimana lavorativa. Sulla cosiddetta 'guerra del ponte', è intervenuto lo stesso premier. "Non penso sia ragionevole - ha detto - chiudere una via centrale di trasporto durante la settimana.

Questo è chiaro e sarà tenuto in conto".