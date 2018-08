Israele: morto pacifista Uri Avneri

(ANSA) - TEL AVIV, 20 AGO - Il pacifista israeliano Uri Avnery, voce storica della sinistra ed ex membro della Knesset, è morto a 94 anni dopo che 10 giorni fa era stato ricoverato in ospedale. Avnery fondò Gush Shalom, movimento pacifista a favore della nascita di uno stato palestinese e della fine dell'occupazione israeliana della Cisgiordania.

Nel 1982, in piena guerra del Libano, si incontrò con Yasser Arafat. Opinionista per molti anni per il quotidiano liberal Haaretz, Avneri - autore di numerosi libri - era nato in Germania da cui era fuggito con la famiglia per le persecuzioni naziste. "Era e rimarrà un'icona per la pace reale e duratura nella regione", dice di lui il presidente palestinese Abu Mazen.

In una telefonata con la giornalista israeliana Anat Saragosti, riferita dall'agenzia Wafa . "Uno dei primi - ha aggiunto con la giornalista, vicina ad Avnery - a sostenere fortemente la creazione di uno Stato palestinese indipendente e la fine dell'occupazione israeliana di tutti i territori arabi occupati nel 1967".