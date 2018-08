Iran: Zarif, europei si oppongano a Usa

(ANSA) - TEHERAN, 20 AGO - Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha accusato oggi i Paesi europei di non aver fatto abbastanza per salvare l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 per il timore degli Usa, che si sono ritirati nel maggio scorso.

Zarif, citato dalla dai media iraniani, ha sottolineato che i Paesi dell'Unione europea hanno avanzato proposte per preservare la cooperazione nei campi del petrolio e delle banche anche dopo che le sanzioni reimposte da Washington saranno rientrate in vigore, il 5 novembre prossimo, ma finora si tratta solo di promesse e non di azioni concrete. "Gli Stati europei - ha detto ancora Zarif - dicono che per loro l'accordo sul nucleare è un successo dal punto di vista della sicurezza. Ma ciascun Paese dovrebbe investire nella sicurezza e pagare il costo necessario, e ci aspettiamo che loro paghino questo costo nei prossimi mesi".