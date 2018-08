Bolton a Netanyahu, no a Iran nucleare

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 AGO - Gli Usa hanno come alta priorità quella di prevenire l'Iran dall'ottenere armi nucleari.

Lo ha detto il consigliere della sicurezza nazionale di Donald Trump John Bolton nel suo incontro con il premier Benyamin Netanyahu a Gerusalemme. Bolton - che è in Israele da dove proseguirà per Ginevra per incontrare la sua controparte russa - ha aggiunto che Washington ha messo sotto pressione l'Europa per agire contro Teheran.

Netanyahu - che ha detto di parlare "per molti paesi della regione" - ha ringraziato Trump per le sanzioni all'Iran. Poi ha aggiunto che la visita di Bolton consente ad Israele e agli Usa di coordinare le loro posizioni oltre all'Iran anche sulla Siria e su Gaza.