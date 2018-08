Erdogan, boicotteremo elettronica Usa

(ANSA) - ANKARA, 14 AGO - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che il suo paese boicotterà i prodotti elettronici americani, come ritorsione all'aumento dei dazi deciso dall'amministrazione Trump. Erdogan ha evocato la possibilità che la Turchia smetta di acquistare prodotti iPhone per comprare quelli dell'azienda coreana Samsung o quelli locali della Vestel. "Se loro hanno l'iPhone, altrove c'è Samsung e noi abbiamo Vestel", ha detto in un intervento ad Ankara, senza quindi fare nessun passo indietro nella crisi diplomatica con gli Usa.