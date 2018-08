Israele: protesta contro 'Stato-Nazione'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 AGO - Decine di migliaia di persone hanno dimostrato ieri sera a Tel Aviv, per il secondo sabato consecutivo, contro la legge su Israele 'Stato Nazione' del popolo ebraico, approvata di recente dalla maggioranza di governo del premier Benyamin Netanyahu e avversata da minoranze e opposizione. Convocati dall''Arab Higher Monitoring Committee', i manifestanti (30mila secondo le stime e con molti parlamentari arabi) hanno protestato nella centralissima Piazza Rabin con lo slogan 'Abolire la legge Stato-Nazione. Sì all'eguaglianza'. Alcuni dei partecipanti hanno innalzato bandiere israeliane e palestinesi, nonostante l'organizzazione dell'evento avesse chiesto di non portare vessilli. Tra i cartelli - hanno segnalato i media - anche quelli che hanno bollato la legge come 'apartheid'. Netanyahu su twitter ha criticato la manifestazione e, riferendosi alla presenza di bandiere palestinesi, ha osservato che "non c'è migliore prova della necessità della legge".