Gaza: Hamas minaccia Israele

(ANSAmed) - GAZA, 7 AGO - Hamas minaccia di replicare all'uccisione oggi di due suoi miliziani da parte dell'esercito israeliano dopo che, secondo la versione di quest'ultimo, avevano sparato su soldati al confine. ''La nostra Resistenza - ha detto Fawzi Barhoum, un dirigente di Hamas - non accettera' mai che Israele colpisca impunemente le nostre postazioni ed i nostri uomini. Possiamo far si' - ha avvertito - che il nemico non conosca pace''. Dichiarazioni analoghe sono arrivate anche dalla Jihad islamica.