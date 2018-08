Yemen: scontri a Al Masloob

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Venticinque membri delle milizie Houthi sono stati uccisi dall'esercito yemenita in scontri avvenuti oggi nel distretto di Al Masloob nella provincia di Al Jawf in Yemen. Lo riporta l'agenzia di stampa egiziana Mena.

Continuano i combattimenti nel Paese in cui è in corso un conflitto dal 2015 e che il 6 settembre vedrà a Ginevra la riapertura dei negoziati di pace guidati dall'inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen, Martin Griffiths.