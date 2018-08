Raid Israele uccide 7 dell'Isis in Golan

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "Sette miliziani dell'Isis" sono stati uccisi ieri sera in un raid aereo israeliano sulle Alture del Golan, al confine con la Siria. Lo riferisce l'esercito in un comunicato ripreso dai media locali. "Nessun terrorista si è infiltrato in territorio israeliano", prosegue la nota aggiungendo che nell'ispezione seguita al raid sono stati trovati sette corpi con granate, 5 kalashnikov e cinture esplosive.