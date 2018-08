Iran in piazza contro la crisi sociale

(ANSA-AP) - DUBAI, 2 AGO - Si diffondono sui social media video delle proteste in Iran contro il crollo del rial e altri problemi economici.

Le immagini mostrano decine di dimostranti nelle strade della città di Gohardasht, a ovest di Teheran, con alcuni che danno fuoco alle auto della polizia e urlano "morte al dittatore". La polizia ha risposto con gas lacrimogeni.

Non ci sono notizie ufficiali sulle manifestazioni e i video non possono essere verificati in maniera indipendente. Il mese scorso, il crollo del rial aveva scatenato tre giorni di proteste con scontri tra dimostranti e polizia fuori dal parlamento di Teheran. Il rial iraniano ha toccato un nuovo record negativo dopo le crescenti preoccupazione per nuove sanzioni americane.