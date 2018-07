Iran: 'offerta Trump va considerata'

(ANSA) - TEHERAN, 31 LUG - Dovrebbe essere considerata e discussa ai massimi livelli, al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, la proposta lanciata dal presidente americano Donald Trump di avviare colloqui con l'Iran senza precondizioni e incontrare il presidente iraniano Hassan Rohani: lo sostiene un ex consigliere dell'ayatollah Ali Khamenei, Ali Akbar Nateq Nouri, precisando che la proposta non va respinta a priori. Lo riferisce l'agenzia IRNA.

"L'atteggiamento di fondo non è negativo - ha osservato Nouri -, una simile mossa da parte di Trump era prevista, coerente con il suo carattere: dà un forte calcio alla palla ma, se il contendente non mostra spavento, cambia idea e propone un nuovo scenario". "Dovremmo valutare la proposta e non escluderla a priori", ha sottolineato. "D'altra parte - ha concluso - non dovremmo esserne sovraeccitati, perchè l'offerta potrebbe essere un test, e Trump se ne avvantaggerebbe troppo".