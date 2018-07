Gaza: Israele blocca barca pacifisti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 LUG - La Marina Militare israeliana ha intercettato in alto mare un'imbarcazione di pacifisti di varie nazioni che intendeva raggiungere il porto di Gaza per spezzare il blocco marino e fornire medicinali. Lo ha reso noto a Gaza il 'Comitato internazionale contro il blocco'. A quanto risulta l' imbarcazione sarà trainata al porto israeliano di Ashdod. Ancora non è chiaro quale sia la situazione in una seconda imbarcazione che faceva parte della stessa missione.