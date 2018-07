Erdogan, Israele è lo Stato più razzista

(ANSA) - ISTANBUL, 24 LUG - La legge approvata la scorsa settimana dalla Knesset che definisce controversa Israele come "Stato-nazione del popolo ebraico" è "la prova inconfutabile che Israele sia lo Stato più sionista, più fascista e più razzista del mondo". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ad Ankara ai deputati del suo Akp. "Invito il mondo musulmano, la comunità cristiana, tutti i Paesi democratici e i difensori delle libertà, le istituzioni, le associazioni e i media ad agire contro Israele", ha aggiunto Erdogan. Pronta la replica del premier israeliano Benyamin Netanyahu: "Erdogan compie massacri in Siria e fra i curdi, chiude in carcere decine di migliaia di suoi cittadini. Il fatto che un gran 'democratico' del genere attacchi la nostra Legge sulla Nazione è il complimento migliore per quella legge".