Netanyahu-Lavrov, incontro a sorpresa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 LUG - Il futuro assetto in Siria, mentre l'esercito di Bashar Assad recupera posizioni perdute in prossimità del confine con Israele, è stato discusso per due ore oggi a Gerusalemme dal premier Benyamin Netanyahu e dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov in un incontro a sorpresa, annunciato solo in mattinata. Vi hanno partecipato anche il capo di stato maggiore russo, gen. Valery Gerasimov ed il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman.

A rendere maggiormente drammatico l'incontro e' stato in mattinata il tentativo del sistema israeliano di difesa 'Fionda di Davide' di intercettare due missili russi SS21 che dalle retrovie della Siria sembravano puntare verso il Golan. I missili sono poi caduti in territorio siriano.

Secondo la televisione statale israeliana Israele ha oggi sottoposto alla delegazione russa una 'lista di richieste' concernenti la Siria.