Lgbt Israele contro legge utero affitto

(ANSA) - TEL AVIV, 22 LUG - Migliaia di attivisti del movimento Lgbt sono scesi oggi nelle strade in diverse citta' di Israele per protestare contro una legge a loro parere ''omofoba'' approvata giorni fa dalla Knesset, che esclude gli uomini single dalla possibilita' di fruire della maternita' surrogata. A Tel Aviv centinaia di dimostranti hanno invaso la superstrada Ayalon, e hanno bloccato il traffico. Altri dimostranti si sono raccolti a Gerusalemme, a breve distanza dalla residenza del premier Benyamin Netanyahu. Le loro proteste - che proseguiranno per l'intera giornata - sono sostenute fra l'altro dalla centrale sindacale Histadrut nonche' da decine di aziende che hanno deciso di concedere oggi una giornata di liberta' a tutti i dipendenti membri della comunita' Lgbt. Secondo la stampa si tratta del primo 'sciopero Lgbt' nella storia di Israele ed e' una significativa prova di forza del movimento di fronte alle istituzioni politiche del Paese.