Per la prima volta dall'anno scorso l'aviazione governativa siriana ha bombardato il capoluogo meridione siriano di Daraa al confine con la Giordania nell'ambito dell'offensiva lealista in corso nel sud-ovest del Paese. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui si registrano vittime tra i civili.

La regione era stata inserita nel 2017 tra le aree di de-escalation escluse dai bombardamenti aerei russi e governativi.