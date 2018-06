Gaza: fonti, oltre 380 feriti in scontri

Almeno 3 morti e oltre 500 feriti negli scontri di oggi al confine di Gaza. Lo dicono i media palestinesi secondo cui almeno 80 dei feriti sarebbero stati colpiti "da proiettili veri". Tra le vittime, uno ha perso la vita vicino a Khan Jounes nel sud della Striscia e un altro a Jabaliya a nord di Gaza City. Il Comitato organizzatore - sempre secondo i media palestinesi - ha dichiarato conclusa la 'Marcia del Ritorno' di oggi legata alla 'Giornata per Gerusalemme" Le autorita' militari israeliane hanno intanto messo in stato di allerta le batterie di difesa Iron Dome nella zona di Israele piu' vicina a Gaza nel timore che si verifichino lanci di razzi dalla Striscia. Lo ha riferito la radio militare. In precedenza quell'area era stata proclamata 'Zona militare', preclusa cioe' agli israeliani che non vi risiedono abitualmente.